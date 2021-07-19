Морской музей выпустил на волю 7 тюленят

Сегодня на волю, в Балтийское море, были выпущены 7 тюленят. Об этом сообщили представители Морского музея.

По словам биолога Арунаса Грушаса, в этом году работники музея приютили и позаботились о 17-ти детёнышах серых тюленей. Их подобрали на берегу ослабленными и больными. Привезённые тюленята весили всего около 13 килограммов. Это свидетельствовало о том, что они долгое время оставались без пищи. Детёнышей серых тюленей лечили антибиотиками, после чего учили питаться самостоятельно.

Теперь юные тюлени подросли и окрепли. 7 из них весят более 40 кг, а некоторые – почти 60 кг. По словам биолога, это означает, что они готовы вернуться к самостоятельной жизни в море. Что же до остальных 10-ти тюленят, то их отпустят в море, когда они окрепнут. Предположительно это случится в конце лета или в начале осени.

Примечательно, что у каждого из 7 отпущенных на волю тюленят есть имя, которым его наградили дети из Аукшайтии, – Забова, Унарава, Гастинчус, Ишкадникас, Унчакас, Гузик и Цукерка. В прошлом году имена давали дети из Жемайтии, а в следующем эта честь выпадет детям из Дзукии.

К слову, за 30 лет специалисты Морского музея выходили более ста молодых серых тюленей. Большая их часть вернулась обратно в Балтийское море. Тюленят, которые из-за полученных травм не могли вернуться в море, подарили зоологическим садам в других странах. Министерство окружающей среды Литвы также в числе тех, кто помогает Морскому музею. Оно ежегодно выделяет средства на лечение и уход серых тюленей.

Также стоит отметить, что серые тюлени не живут на литовском взморье. Их ближайшие колонии находятся на острове Сааремаа, а также в Рижском, Гданьском и Ботническом заливах. Балтийские серые тюлени – редкий исчезающий вид. Они занесены в Красные книги Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции и России.

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