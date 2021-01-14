Новости Паутина

Москва первая в мире по загруженности дорог

Автор Эвелина Никанорова 5
Московские пробки

По итогам прошлого года Москва заняла первое место в мировом рейтинге загруженности дорог. Его составляет голландская фирма TomTom, специализирующаяся на навигационных системах и картах.

По подсчетам специалистов компании, в прошлом году средний московский автомобилист потерял в пробках 200 часов — это более восьми суток. За весь год в столице России было только 66 дней с низким трафиком.

Вторую строчку в рейтинге занял Мумбай, а на третьем месте оказалась столица Колумбии. 

В мировом рейтинге загруженности дорог Вильнюс занял 96 место. 

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