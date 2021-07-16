Можно ли обращаться за разрешением суда по электронной почте? Необходимы ли оригиналы документов?

➢ Заявления о выдаче разрешения суда, как и все другие предоставляемые в суд процессуальные документы, могут подаваться в письменной форме (по прибытии в суд или по почте) или в электронном виде через портал электронных услуг e.teismas.lt.

➢ Вместе с заявлением о выдаче разрешения суда заявители могут представить в суд должным образом заверенные копии прилагаемых документов. Однако в случае необходимости или если возникают определенные вопросы относительно обоснованности заявлений, суд может потребовать от заявителей предоставить оригиналы документов или дополнительные доказательства, необходимые для разрешения дела.

Всю информацию о разрешениях суда можно найти здесь.

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Информация подготовлена совместно с Мигле Павлюковичене, специалистом Отдела коммуникации Национальной администрации судов, www.teismai.lt.