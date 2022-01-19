Можно ли справиться с головной болью без таблеток?

Наверное, есть немного людей, которым никогда не болела голова. А есть ли способы справиться с головной болью самостоятельно, без таблеток?

Если голова болит довольно часто, лучше все-таки обратиться к врачу. Специалисты проведут необходимые обследования, проверят, в каком состоянии у вас шейный отдел позвоночника, сосуды. И если со здоровьем все окажется в порядке, можно начинать бороться с головной болью.

Чего не стоит делать с больной головой?

Конечно же, курить и принимать алкоголь. Да и кофе можно пить только в том случае, если вы уверены, что у вас низкое давление. Иначе могут появиться еще большие проблемы.

Как еще можно справиться с головной болью

Для спасения от головной боли лучше всего полежать – и подождать, пока она пройдет. Можно немного подремать. Или принять ванну, постоять под душем. Правда, если голова болит на работе, такими советами не очень воспользуешься. Но вот проветрить помещение или немного прогуляться по свежему воздуху вполне можно. А если коллеги не будут против – можно даже намазать виски ментоловой мазью или знакомым с детства вьетнамским бальзамом.

Помогают также от головной боли холодные компрессы – пакет с кубиками льда можно приложить ко лбу, вискам или затылку. Еще одно хорошее средство – легкий массаж головы и шеи.

Полезно пить побольше воды. Оказывается, спазмы сосудов могут случиться даже от обезвоженности организма. Например, после тренировки в спортзале. Многократно проверенное средство – сладкий свежезаваренный чай с листочком мяты. Либо отвар лаванды или ромашки.

Кстати, иногда, чтобы спастись от головной боли, достаточно просто поесть. Некоторых спасает даже пара долек шоколада. А при частых мигренях советуют налегать на продукты, богатые витамином В2 (рибофлавин).

Ну и, наконец, можно попробовать отвлечься. Послушать музыку, заняться любимым делом. А если вам удастся в таком состоянии еще и развеселиться, считайте – дело сделано. Ведь при смехе вырабатываются гормоны удовольствия эндорфины, которые обладают обезболивающим действием.