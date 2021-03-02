Можно регистрироваться на обучение творческим специальностям

Те, кто в этом году собирается поступать на художественные программы, могут начинать регистрироваться для сдачи экзаменов. Об этом сообщила Литовская ассоциация высших учебных заведений по организации общего приема (LAMA BPO).

В этом году предварительные экзамены проводятся по всем художественным программам Вильнюсской художественной академии (VDA) и Университета Витаутаса Великого (VMU).

Впервые вступительные экзамены проходят также в программе обучения танцам Литовской академии музыки и театра.

Регистрация проводится до середины марта. Весенние вступительные экзамены пройдут 16-27 марта.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.