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Можно регистрироваться на обучение творческим специальностям

Автор RUSRADIO LT 37
Началась регистрация на обучение творческим специальностям

Те, кто в этом году собирается поступать на художественные программы, могут начинать регистрироваться для сдачи экзаменов. Об этом сообщила Литовская ассоциация высших учебных заведений по организации общего приема (LAMA BPO). 

В этом году предварительные экзамены проводятся по всем художественным программам Вильнюсской художественной академии  (VDA) и Университета Витаутаса Великого (VMU). 

Впервые вступительные экзамены проходят также в программе обучения танцам Литовской академии музыки и театра. 

Регистрация проводится до середины марта. Весенние вступительные экзамены пройдут 16-27 марта.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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