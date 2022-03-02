Звёзды

«Мумий Тролль» остановил свою концертную деятельность

Автор Эвелина Никанорова

«Мумий Тролль» объявил о полном прекращении своей концертной деятельности. Причиной стала текущая ситуация на Украине.

– Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность, – написали музыканты на своих ресурсах. – Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. «Музыка сорвалась…» Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…

Источник: InterMedia

Метки:

Актуальные новости

Меладзе, Галкин, Ургант и другие известные артисты высказались против войны

Меладзе, Галкин, Ургант и другие известные артисты высказались против войны

Автор Эвелина Никанорова
Дора отменила релиз своего альбома

Дора отменила релиз своего альбома

Автор Эвелина Никанорова
Леонардо ДиКаприо вложил деньги в шампанское

Леонардо ДиКаприо вложил деньги в шампанское

Автор Эвелина Никанорова
Сосо Павлиашвили и Лариса Долина дали вторую жизнь «Я тебя люблю»

Сосо Павлиашвили и Лариса Долина дали вторую жизнь «Я тебя люблю»

Автор Эвелина Никанорова
Mia Boyka озвучила героиню «Я краснею»

Mia Boyka озвучила героиню «Я краснею»

Автор Эвелина Никанорова
Ивлеева путешествует по России с Эльдаром Джараховым

Ивлеева путешествует по России с Эльдаром Джараховым

Автор Эвелина Никанорова
Баста чувствует себя не в своей тарелке в трейлере фильма о себе

Баста чувствует себя не в своей тарелке в трейлере фильма о себе

Автор Эвелина Никанорова
Мария Гончарук ушла из группы «Фабрика»

Мария Гончарук ушла из группы «Фабрика»

Автор Эвелина Никанорова
Объявлены имена всех ведущих КВН вместо Маслякова

Объявлены имена всех ведущих КВН вместо Маслякова

Автор Эвелина Никанорова