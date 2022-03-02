«Мумий Тролль» остановил свою концертную деятельность

– Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность, – написали музыканты на своих ресурсах. – Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. «Музыка сорвалась…» Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…