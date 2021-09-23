«Мумий Тролль» представил клип на «Время обид»

У группы «Мумий Тролль» вышел анимационный клип на песню «Время обид» из прошлогоднего альбома «После зла».

Автор клипа – студентка третьего курса анимации и иллюстрации Школы дизайна Афина Журба. По словам Афины, это было студенческое задание и она сама связалась с музыкантами.

«Я рад продолжению нашей анимационной видеографии, – говорит Илья Лагутенко. – Мы делали клипы в сотрудничестве и с российскими и с азиатскими аниматорами, знаменитыми фотографами и операторами, снимали live-клипы на концертах. Новый клип, который придумала и нарисовала Афина, интересен, с одной стороны тем, что он не «повествовательный», не следует «сюжету» песни, а очень образный, наполнен метафорами и даже отсылками к истории искусства — интересно, увидите ли вы в нем то, что удалось считать мне?»

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