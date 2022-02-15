Музыкальная новинка

«Мумий Тролль» выпустил анимационные «Вертолётики»

Автор Эвелина Никанорова
Info.sponsor.1250x500
1250x500 1
1250x500 2

Группа «Мумий Тролль» представила клип на песню «Вертолётики» из альбома «После зла» . Композиция стала основой для целой анимационной истории-бродилки, созданной студией Red Pepper Film.

Режиссер клипа Александра Бразгина говорит, что отчасти вдохновлялась творчеством художника Рене Магритта и образами советской анимации, а для внимательных зрителей и поклонников группы в видео спрятано несколько сюрпризов-пасхалок. Это отсылки к другим клипам, к киноработам Ильи Лагутенко и к творчеству украинского художника Waone, оформившего обложку альбом «После зла».

Источник: InterMedia

Photo 2021 12 23 16.53.28 1
Метки:

Актуальные новости

Кристина Орбакайте вспомнила с дочерью о «Маленьком принце»

Кристина Орбакайте вспомнила с дочерью о «Маленьком принце»

Автор Эвелина Никанорова
«Ногу свело», Бурито и «Северный флот» спели песни «Слота»

«Ногу свело», Бурито и «Северный флот» спели песни «Слота»

Автор Эвелина Никанорова
Муся Тотибадзе рассказала историю печальной любви Русалочки

Муся Тотибадзе рассказала историю печальной любви Русалочки

Автор Эвелина Никанорова
Серябкина рассказала, как реагировать на сплетни «Бывших»

Серябкина рассказала, как реагировать на сплетни «Бывших»

Автор Эвелина Никанорова
Сюзанна показала «Бездумное счастье» с будущего альбома

Сюзанна показала «Бездумное счастье» с будущего альбома

Автор Эвелина Никанорова
Эльдару Джарахову не понравилось на «Вокзале»

Эльдару Джарахову не понравилось на «Вокзале»

Автор Эвелина Никанорова
Максим пригласила Егора Крида в «Отпускаю»

Максим пригласила Егора Крида в «Отпускаю»

Автор Эвелина Никанорова
GAYAZOV$ BROTHER$ выпустили свой «Синий иней»

GAYAZOV$ BROTHER$ выпустили свой «Синий иней»

Автор Эвелина Никанорова
Artik и Ханна экранизировали «Как в первый раз»

Artik и Ханна экранизировали «Как в первый раз»

Автор Эвелина Никанорова