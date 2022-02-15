«Мумий Тролль» выпустил анимационные «Вертолётики»

Группа «Мумий Тролль» представила клип на песню «Вертолётики» из альбома «После зла» . Композиция стала основой для целой анимационной истории-бродилки, созданной студией Red Pepper Film.

Режиссер клипа Александра Бразгина говорит, что отчасти вдохновлялась творчеством художника Рене Магритта и образами советской анимации, а для внимательных зрителей и поклонников группы в видео спрятано несколько сюрпризов-пасхалок. Это отсылки к другим клипам, к киноработам Ильи Лагутенко и к творчеству украинского художника Waone, оформившего обложку альбом «После зла».

Источник: InterMedia