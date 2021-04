«Мумий Тролль» выпустит сборник лучших песен

Группа «Мумий Тролль» выпустит альбом «Приоритеты», куда войдут лучшие песни, выбранные поклонниками.

«Во время вынужденного карантина COVID-19 группа «Мумий Тролль» часто встречалась онлайн со своими слушателями. Тогда и появилась идея: а может, стоит не просто встречаться и болтать, а сделать что-нибудь хорошее вместе? Например, сборник лучших песен. Чтобы на все случаи жизни и настроения. И обязательно на виниле!», – рассказал в видеообращении крауд-проекта лидер группы Илья Лагутенко.

Первый сборник The best of «Мумий Тролль» на виниле получил название «Приоритеты». Такая песня есть у группы в альбоме «Восток Х Северозапад», да и вообще, по мнению музыкантов, в современной жизни стало очень важным правильно определить порядок вещей. Приоритеты составят на основе народного голосования на сайте best.mumiytroll.com. В сборник войдут 10 песен, получивших наибольшее количество голосов.

На данный момент тройка песен-лидеров выглядит таким образом: «Забавы» (27,02%), «Владивосток 2000» (18,55%), «Дельфины» (8,06%). Голосование продлится до 10 мая. После выбора песен последует мастеринг и печать альбома на заводе «Ультрапродакшн». Песни на сборник для винила возьмут с оригинальных студийных мастер-лент, которые группа записала в Великобритании и США.

Источник

Еще больше музыкальных новинок – по ссылке.