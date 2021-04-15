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«Мумий Тролль» выпустит сборник лучших песен

Автор Эвелина Никанорова 22
«Мумий Тролль» выпустит сборник лучших песен

Группа «Мумий Тролль» выпустит альбом «Приоритеты», куда войдут лучшие песни, выбранные поклонниками.

«Во время вынужденного карантина COVID-19 группа «Мумий Тролль» часто встречалась онлайн со своими слушателями. Тогда и появилась идея: а может, стоит не просто встречаться и болтать, а сделать что-нибудь хорошее вместе? Например, сборник лучших песен. Чтобы на все случаи жизни и настроения. И обязательно на виниле!», – рассказал в видеообращении крауд-проекта лидер группы Илья Лагутенко.

Первый сборник The best of «Мумий Тролль» на виниле получил название «Приоритеты». Такая песня есть у группы в альбоме «Восток Х Северозапад», да и вообще, по мнению музыкантов, в современной жизни стало очень важным правильно определить порядок вещей. Приоритеты составят на основе народного голосования на сайте best.mumiytroll.com. В сборник войдут 10 песен, получивших наибольшее количество голосов.

На данный момент тройка песен-лидеров выглядит таким образом: «Забавы» (27,02%), «Владивосток 2000» (18,55%), «Дельфины» (8,06%). Голосование продлится до 10 мая. После выбора песен последует мастеринг и печать альбома на заводе «Ультрапродакшн». Песни на сборник для винила возьмут с оригинальных студийных мастер-лент, которые группа записала в Великобритании и США.

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