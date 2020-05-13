Муниципалитет Каунасского района решил уделить внимание людям всех возрастов

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Первоклассники муниципальных школ Каунасского района получат так называемое приданное первоклассников — все самое необходимое для начала школьного пути. Об этом сообщили в муниципалитете Каунасского района.

По данным муниципалитета, в коробке в форме портфеля дети найдут цветные карандаши, фломастеры, капсулы с чернилами, блокноты, цветную бумагу, картон, ручку, линейку, точилку, ластик, акварель, кисти, ножницы, клей, папки и другие школьные принадлежности.

Учителя начальных классов сами помогли подготовить перечень необходимых вещей.

Мэр Каунасского района Валериюс Макунас говорит, что эта форма поддержки, наряду с так называемым приданым для новорожденного, показывает особое внимание к молодым семьям.