Муниципалитет Каунасского района решил уделить внимание людям всех возрастов
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Первоклассники муниципальных школ Каунасского района получат так называемое приданное первоклассников — все самое необходимое для начала школьного пути. Об этом сообщили в муниципалитете Каунасского района.
По данным муниципалитета, в коробке в форме портфеля дети найдут цветные карандаши, фломастеры, капсулы с чернилами, блокноты, цветную бумагу, картон, ручку, линейку, точилку, ластик, акварель, кисти, ножницы, клей, папки и другие школьные принадлежности.
Учителя начальных классов сами помогли подготовить перечень необходимых вещей.
Мэр Каунасского района Валериюс Макунас говорит, что эта форма поддержки, наряду с так называемым приданым для новорожденного, показывает особое внимание к молодым семьям.
«В будущем мы могли бы также рассмотреть вопрос о предоставлении поддержки молодым людям, которые выбрали жилье в Каунасском районе. Жители разных возрастных групп нуждаются во внимании, поэтому мы также думаем о новых возможностях поддержки и трудоустройства для пожилых людей», — сказал Макунас.