Муся Тотибадзе: альбом «Молодость»

Муся Тотибадзе выпустила в свет альбом «Молодость». Пластинка включает в себя 8 треков. Альбом стал вторым в дискографии исполнительницы.

По словам певицы, этот альбом она со своим коллективом начала записывать почти год назад. Что касается названия, Муся уверяет, что ограничений по возрасту у него нет.

Его название «Молодость», и это не возрастное ограничение, – считает артистка. – Пока ты влюбляешься – ты молод. Пока чувствуешь жизнь, удовольствие, радость, смелость, боль и даже разочарование – ты молод.

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