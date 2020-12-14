Музыкальная новинка Новости

Муся Тотибадзе: альбом «Молодость»

Автор Эвелина Никанорова 22
Муся Тотибадзе: альбом «Молодость»

Муся Тотибадзе выпустила в свет альбом «Молодость». Пластинка включает в себя 8 треков. Альбом стал вторым в дискографии исполнительницы.

По словам певицы, этот альбом она со своим коллективом начала записывать почти год назад. Что касается названия, Муся уверяет, что ограничений по возрасту у него нет.

Его название «Молодость», и это не возрастное ограничение, – считает артистка. – Пока ты влюбляешься – ты молод. Пока чувствуешь жизнь, удовольствие, радость, смелость, боль и даже разочарование – ты молод.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Объявлено главное слово 2020 года

Автор Эвелина Никанорова

Начался отопительный сезон. Что делать, если батареи все еще холодные?

Автор RUSRADIO LT

Возвращение легендарных Тома и Джерри

Автор Эвелина Никанорова
Фермеры должны поспешить подать заявление на пособие

Фермеры должны поспешить подать заявление на пособие

Автор RUSRADIO LT

В ожидании праздника. Где найти настоящую елку?

Автор RUSRADIO LT

В начальной школе дети смогут находиться без масок

Автор RUSRADIO LT
О рождественских городках и сказочных лесах

О рождественских городках и сказочных лесах

Автор Анжелика Орлёнок

Правительство Литвы ужесточило условия карантина

Автор RUSRADIO LT
Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом - по пяти направлениям

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом – по пяти направлениям

Автор RUSRADIO LT