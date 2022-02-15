Муся Тотибадзе рассказала историю печальной любви Русалочки

Муся Тотибадзе представила новую песню «Не забуду тебя». В тот же день вышел клип на нее, снятый режиссером Ниной Гусевой. В ролике снялись Александр Паль, дядя Муси – художник Гоги Тотибадзе, ее сестра Манана и друг семьи актер Искандер Шайхутдинов.

Этот клип стал аллюзией на «Русалочку», но не диснеевскую, в которой Ариэль и ее принц идут к алтарю, а оригинальную сказку Андерсена, где хеппи-энда не случилось. Песню «Не забуду тебя» Тотибадзе написала три года назад.

– Эту цифру мне даже называть стыдно, — рассказала Муся в интервью Vogue. — Я не хотела ее выпускать, потому что мне казалось, что она как-то для меня не звучит. А в прошлом году дала послушать ее режиссеру клипа Нине Гусевой, своим музыкантам, и они сказали: «Давай что-то сделаем». Мы переписали песню, довели ее до ума и решили, что пора выпускать.

Источник: InterMedia