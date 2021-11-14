Музей часов, игрушек и другие любопытные места в Литве

В нашей стране очень много любопытных мест, которые стоит посетить. RUSRADIO LT представляет вашему вниманию топ-6 самых необычных музеев Литвы.
- ASMR музей в Вильнюсе. Буквально на днях в мемориальном музее Винцаса Миколайтиса-Путинаса реализовали проект, аналогов которому в Литве нет. С помощью специальной технологии работники музея записали звуки, издаваемые предметами. Среди этих предметов занавеска, кварцевая лампа, дверь шкафа и т.п. Посещение музея бесплатное.
- Музей часов в Клайпеде. Находится он в старинном особняке XIX в. Прежде чем здание стало музеем, оно принадлежало многим знатным горожанам. Теперь же в помещениях дома и парке при нём размещается более 1700 экспонатов Музея часов. Цена билета 2-4 евро.
- Музей собак в Паланге. Это единственный в странах Балтии музей, посвящённый собакам. В его коллекции свыше трёх тысяч экспонатов. Это и статуэтки собак из самых разных материалов, и копилки, и часы и многое другое. Цена билета 1-2 евро.
- Центральный музей полиции в Вильнюсе. Экспозиция этого музея посвящена истории литовской полиции до 1940 года. Также в коллекции представлены полицейские атрибуты со всего мира: униформы, головные уборы, значки, а также модели полицейских автомобилей из разных стран мира. Посещение музея бесплатное, но об экскурсии стоит договориться заранее.
- Музей игрушек в Вильнюсе. Согласно отзывам уже посетивших это место людей, это музей не только для детей. Он для всей семьи. В экспозиции музея – всевозможные игрушки, а работники музея проконсультируют, как правильно с ними играть. Цена билета 3-5 евро.
- Атомный бункер КГБ в Каунасе. Это бункер, находящийся на глубине 6 метров под землёй. Здесь собрано более 1200 необычных экспонатов. Помимо всего прочего в музее есть экспозиция «Шпионский Музей КГБ», включающая в себя устройства и приборы для тайной слежки, которые использовали НКВД, КГБ и спецслужбы милиции.
А какие интересные и необычные музеи в Литве знаете вы?