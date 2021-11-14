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Музей часов, игрушек и другие любопытные места в Литве

Автор Евгений Русаков
Музей часов, игрушек и другие любопытные места в Литве
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В нашей стране очень много любопытных мест, которые стоит посетить. RUSRADIO LT представляет вашему вниманию топ-6 самых необычных музеев Литвы.

  1. ASMR музей в Вильнюсе. Буквально на днях в мемориальном музее Винцаса Миколайтиса-Путинаса реализовали проект, аналогов которому в Литве нет. С помощью специальной технологии работники музея записали звуки, издаваемые предметами. Среди этих предметов занавеска, кварцевая лампа, дверь шкафа и т.п. Посещение музея бесплатное.

    Музей часов, игрушек и другие любопытные места в Литве

    Вы за ASMR ощущениями? Вам сюда!

  2. Музей часов в Клайпеде. Находится он в старинном особняке XIX в. Прежде чем здание стало музеем, оно принадлежало многим знатным горожанам. Теперь же в помещениях дома и парке при нём размещается более 1700 экспонатов Музея часов. Цена билета 2-4 евро.

    Музей часов, игрушек и другие любопытные места в Литве

    Место для пунктуальных людей

  3. Музей собак в Паланге. Это единственный в странах Балтии музей, посвящённый собакам. В его коллекции свыше трёх тысяч экспонатов. Это и статуэтки собак из самых разных материалов, и копилки, и часы и многое другое. Цена билета 1-2 евро.

    Музей часов, игрушек и другие любопытные места в Литве

    Не бойтесь, они не укусят!

  4. Центральный музей полиции в Вильнюсе. Экспозиция этого музея посвящена истории литовской полиции до 1940 года. Также в коллекции представлены полицейские атрибуты со всего мира: униформы, головные уборы, значки, а также модели полицейских автомобилей из разных стран мира. Посещение музея бесплатное, но об экскурсии стоит договориться заранее.

    Музей часов, игрушек и другие любопытные места в Литве

    Строгие люди в погонах проведут строгую, но интересную экскурсию

  5. Музей игрушек в Вильнюсе. Согласно отзывам уже посетивших это место людей, это музей не только для детей. Он для всей семьи. В экспозиции музея – всевозможные игрушки, а работники музея проконсультируют, как правильно с ними играть. Цена билета 3-5 евро.

    Музей часов, игрушек и другие любопытные места в Литве

    Так вот почему баскетбол так популярен в Литве!

  6. Атомный бункер КГБ в Каунасе. Это бункер, находящийся на глубине 6 метров под землёй. Здесь собрано более 1200 необычных экспонатов. Помимо всего прочего в музее есть экспозиция «Шпионский Музей КГБ», включающая в себя устройства и приборы для тайной слежки, которые использовали НКВД, КГБ и спецслужбы милиции.

    Музей часов, игрушек и другие любопытные места в Литве

    То чувство, когда из музея выходишь немножечко шпионом…

А какие интересные и необычные музеи в Литве знаете вы?

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