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Мужчина не ходил на работу 15 лет и установил рекорд по прогулам

Автор Эвелина Никанорова 28
Мужчина не ходил на работу 15 лет и установил рекорд по прогулам

Сотрудник больницы в Италии не ходил на работу 15 лет и установил рекорд по прогулам. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Как стало известно, Финансовая гвардия Италии выявила несколько случаев массового фиктивного устройства на работу в больнице города Катандзаро области Калабрия. Один из таких работников числился сотрудником управления пожарной безопасности с 2005 года, однако с того времени не провел на работе и дня.

Газета утверждает, что 67-летний мужчина, прогуливавший работу в течение 15 лет, установил рекорд. Кроме того, за все это время он заработал 500 тысяч евро.

В ходе расследования выяснилось, что руководителей управления, где числился прогульщик, запугивали, чтобы мужчина не получал дисциплинарных взысканий. Так, один из сотрудников больницы рассказал следователям, что в 2005 году «очень выдающийся человек» пришел в офис и пригрозил начальнику управления проблемами для него и его семьи, если тот даст ход делу фиктивного сотрудника.

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