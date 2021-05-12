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Мужчина завел 16 жен и стал отцом 151 ребенка

Автор Эвелина Никанорова 24
Мужчина завел 16 жен и стал отцом 151 ребенка

Житель Зимбабве, который завел 16 жен и стал отцом 151 ребенка, планирует снова жениться. Об этом сообщает газета The Herald.

66-летний Мишек Няндоро из района Мбире утверждает, что полигамная семья — это проект, который он начал в 1983 году. На данный момент 50 из его детей учатся в школе, шестеро служат в Национальной армии Зимбабве, двое стали полицейскими, а 11 детей работают по другим профессиям. 13 из его дочерей уже вышли замуж, а 23 сына — женились. Один из сыновей пошел по стопам Няндоро и завел четырех жен.

Мужчина считает, что его проект уже начал приносить плоды: дети ежедневно преподносят отцу подарки и помогают финансово. «Каждая из жен изо всех сил старается готовить самую вкусную пищу, потому что, согласно правилу, я ем только то, что мне нравится, а невкусные блюда я выбрасываю», — рассказывает он, отмечая, что жены не обижаются на такое поведение, а, напротив, учатся готовить лучше.

Свадьба Няндоро с 16-й женой состоялась в 2015 году. После этого он планировал обзавестись еще одной супругой, но не смог из-за финансовых трудностей в семье. Теперь, когда ситуация наладилась, мужчина планирует жениться снова и уже нашел подходящую спутницу. Торжество назначено на июнь.

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