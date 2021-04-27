Мужчину прогнали с необитаемого острова. Он прожил там 32 года

81-летний Мауро Моранди прожил на итальянском необитаемом острове Буделли 32 года. Его несколько раз пытались выселить, но в 2021 году Мауро решил покинуть остров самостоятельно.

Об этом пишет Би-би-си.

«Меня бесило много вещей в нашем обществе: консюмеризм и политическая ситуация в Италии. Я решил уехать на необитаемый остров в Полинезии, подальше от цивилизации. Я хотел начать новую жизнь ближе к природе», — рассказывает Моранди.

По его словам, после путешествий по морю вместе со своими друзьями он обнаружил остров Буделли, входящий в состав архипелага Ла-Маддалена. Мауро познакомился со смотрителем острова и решил там обосноваться на последующие 32 года. Домом Моранди послужила старая радиорубка времен Второй мировой войны. Из-за нее отчасти и хотели выгнать Мауро — он сделал там нелегальный ремонт.

Все годы, что Моранди жил на Буделли, он посвятил сохранению экосистемы места: ухаживал за островом и проводил экскурсии для туристов.

Теперь Моранди поселится на острове Ла-Маддалена в небольшом доме на окраине города.

«Ничего не изменится, я все равно буду видеть море», — утверждает он.

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