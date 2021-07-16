Уличная музыка, вишни, кино под открытым небом и другие радости лета. Коротко – о том, какие мероприятия проходят в эти дни.

В городке Жагаре, Йонишкский район, стартовал традиционный Фестиваль вишен. Лозунг фестиваля в этом году – “Всем, кто с нами”. Это один из самых крупных фестивалей в северной Литве. Посетители найдут на нем более 200 торговых точек, а праздничную атмосферу создадут музыканты и весёлые аттракционы. Напомним, что традиционный Фестиваль вишен в Жагаре проводится ежегодно в третьи выходные июля. Подробности здесь.

В Каунасском Ботаническом саду сегодня проходит традиционная Ночь запахов. Это семейный праздник со множеством развлечений, концертом, запахами и вкусами.

Завтра, 17 июля, в 27 городах Литвы пройдет День уличной музыки. Напомним, что юбилейный, 15-й, праздник был запланирован на третью субботу мая, но из-за пандемии его перенесли на 17 июля. В столице праздник начнется в 12 часов. В 14 ч. состоится концерт во дворике библиотеки им. Адама Мицкевича, а в 20 часов – на Кафедральной площади. Уличная музыка будет звучать также в Акмянском районе, Алитусе, Биржай, Варняй, Вевисе, Вилкавишкисе, Вилькии, Висагинасе, Друскининкай, Гаргждай, Йонаве, Каунасе, Клайпеде, Купишкисе, Мариямполе, Обяляй, Пагегяй, в Паневежисе, Пренай, Радвилишкисе, Ретавасе, Таураге, Тельшяй, Шедуве, Шяуляй, Шилале, Шилуте, Ширвитай, Электренай, Юрбаркасе. Программу и карту мероприятий можно найти на сайте мероприятия или в приложении #walk15.

В столицу возвращается проект Vasaros kinas, или «Летнее кино». Первый киносеанс на открытом воздухе состоится в понедельник, 19 июля. Организаторы отмечают, что киносеансы будут проходить только при хорошей погоде. Кроме того, время и место их проведения будут объявлять за несколько дней до самого киносеанса. Более подробную информацию можно найти на странице kinopavasaris.lt.

А вот кинотеатры Литвы в понедельник, 19 июля, работать не будут. Таким образом они выражают протест против решений правительства. По словам руководителя Forum Cinemas Гинтараса Плитникаса, кинотеатры и театры – это единственные заведения, к которым всё ещё применяются ограничения. В то же время все остальные работают более свободно.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.