Музыкальные новинки недели (с 6 декабря)

Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!
Лолита и Коста Лакоста — «По-другому»
Лолита Милявская и рэпер Коста Лакоста представили совместный трек «По-другому» и клип на него. Песня посвящена мучительному расставанию влюбленных, а драматичность видеоклипа подчеркнута черно-белым видеорядом. Режиссером клипа выступил Макс Шишкин. По его словам, ролик вдохновлен картиной «Персона» Ингмара Бергмана.
Даня Милохин, Мумий Тролль — «Башня»
Даня Милохин и группа «Мумий Тролль» представили совместный сингл и клип «Башня». В ролике, снятом режиссером Рустамом Романовым, Даня играет молодого человека, который заводит роман с симпатичной девушкой из богатой семьи. Но в разгар свидания их застает ее жестокий отец (его играет Илья Лагутенко), который превращает жизнь незадачливого влюбленного в адскую пытку.
Градусы— «Ещё выше»
Группа «Градусы» представила новый трек «Ещё выше». Работу над композицией коллектив начал еще в 2020 году: в тот самый период, когда мы впервые познакомились с понятиями «локдаун», «самоизоляция» и «социальная дистанция».
«Мы не любим много рассуждать о фабуле наших треков. Мы хотели бы позволить нашим слушателям найти в новой песне свой особенный смысл, возможно, даже ответ на какой-то вопрос», — говорит о новинке солист и автор трека Роман Пашков.