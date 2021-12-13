Музыкальные новинки недели (с 13 декабря)

Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

Mary Gu, Мот — «Холодно не будет»

Mary Gu и Мот представили совместный трек «Холодно не будет». По словам Мота, ему очень понравилась новая композиция.

«Эта песня — глоток согревающего какао, теплый, уютный плед и родные объятия. Это про чудо, волшебство и настоящую сказку. Неважно, что там обещает прогноз погоды. Этой зимой нам холодно не будет…»

Вера Брежнева — «Не надо»

Вера Брежнева представила ремейк песни «Не надо» группы ВИА ГРА. Вместе с треком певица выпустила клип, в котором повторила свой образ 19-летней давности.

Zivert, LYRIQ — «Кабы не было зимы»

Zivert и LYRIQ представили ремейк знаменитой песни «Кабы не было зимы». Трек вошел в дебютный новогодний альбом от Apple Music.