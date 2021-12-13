Музыкальные новинки недели (с 13 декабря)

Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!
Mary Gu, Мот — «Холодно не будет»
Mary Gu и Мот представили совместный трек «Холодно не будет». По словам Мота, ему очень понравилась новая композиция.
«Эта песня — глоток согревающего какао, теплый, уютный плед и родные объятия. Это про чудо, волшебство и настоящую сказку. Неважно, что там обещает прогноз погоды. Этой зимой нам холодно не будет…»
Вера Брежнева — «Не надо»
Вера Брежнева представила ремейк песни «Не надо» группы ВИА ГРА. Вместе с треком певица выпустила клип, в котором повторила свой образ 19-летней давности.
Zivert, LYRIQ — «Кабы не было зимы»
Zivert и LYRIQ представили ремейк знаменитой песни «Кабы не было зимы». Трек вошел в дебютный новогодний альбом от Apple Music.
«Один из моих самых любимых советских мультфильмов — “Простоквашино”. А особенно момент, который сопровождается этой песней. Поэтому выбор был очевиден. Самое цепляющее в этой песне — это, конечно, магическое “ла-ла-ла” из уст мамы, которую “и тут и там показывают”. И для нас было приятным вызовом сделать из детской советской песни что-то максимально неожиданное», — сказала Юля Zivert.