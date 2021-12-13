Музыкальная новинка

Музыкальные новинки недели (с 13 декабря)

Автор Эвелина Никанорова
Музыкальные новинки недели (с 13 декабря)
Ugadaj Zvezdu 940 X 360 Px

Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

Mary Gu, Мот — «Холодно не будет»

Mary Gu и Мот представили совместный трек «Холодно не будет». По словам Мота, ему очень понравилась новая композиция.

«Эта песня — глоток согревающего какао, теплый, уютный плед и родные объятия. Это про чудо, волшебство и настоящую сказку. Неважно, что там обещает прогноз погоды. Этой зимой нам холодно не будет…»

Вера Брежнева — «Не надо»

Вера Брежнева представила ремейк песни «Не надо» группы ВИА ГРА. Вместе с треком певица выпустила клип, в котором повторила свой образ 19-летней давности.

Zivert, LYRIQ — «Кабы не было зимы»

Zivert и LYRIQ представили ремейк знаменитой песни «Кабы не было зимы». Трек вошел в дебютный новогодний альбом от Apple Music.

«Один из моих самых любимых советских мультфильмов — “Простоквашино”. А особенно момент, который сопровождается этой песней. Поэтому выбор был очевиден. Самое цепляющее в этой песне — это, конечно, магическое “ла-ла-ла” из уст мамы, которую “и тут и там показывают”. И для нас было приятным вызовом сделать из детской советской песни что-то максимально неожиданное», — сказала Юля Zivert.

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Эмин загадал новогоднее желание в сингле «31.12»

Эмин загадал новогоднее желание в сингле «31.12»

Автор Эвелина Никанорова
Ирина Тонева выпустила альбом из далеких метавселенных

Ирина Тонева выпустила альбом из далеких метавселенных

Автор Эвелина Никанорова
Люся Чеботина спела о расставании с возлюбленным

Люся Чеботина спела о расставании с возлюбленным

Автор Эвелина Никанорова
Crazy Frog вернулся с новым клипом Tricky

Crazy Frog вернулся с новым клипом Tricky

Автор Эвелина Никанорова
Митя Фомин и Дима Пермяков спели о невозможности контроля

Митя Фомин и Дима Пермяков спели о невозможности контроля

Автор Эвелина Никанорова
Новый сингл Сюзанны: голос с крепостью огненной воды

Новый сингл Сюзанны: голос с крепостью огненной воды

Автор Эвелина Никанорова
Плейлист «‎Вечер в движении… ТАНЦЫ» (10 декабря)

Плейлист «‎Вечер в движении… ТАНЦЫ» (10 декабря)

Автор Эвелина Никанорова
GAYAZOV$ BROTHER$ заряжают на новогоднее настроение

GAYAZOV$ BROTHER$ заряжают на новогоднее настроение

Автор Эвелина Никанорова
Обнажённую Светлану Лободу «Занесло»

Обнажённую Светлану Лободу «Занесло»

Автор Эвелина Никанорова