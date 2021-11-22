Музыкальная новинка

Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Автор Эвелина Никанорова
Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT
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Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

Люся Чеботина — «Солнце Монако»

Люся Чеботина представила альбом «The End», заглавной песней которого стал зажигательный трек «Солнце Монако». Пластинку «The End» певица назвала «прощальной» и к сожалению, никак не пояснила, что именно она имеет ввиду.

«— Мой самый душевный альбом», – написала Люся Чеботина

NЮ— «Никто»

NЮ, он же Юрий Николаенко, представил трек «Никто». Песня сразу же понравилась всем фанатам артиста и возглавила несколько музыкальных чартов. Сам же Юра призывает снимать больше видео для TikTok под новый хит.

«Вы уж извините) но мы на первое место рвёмся, все средства хороши!.. продолжаем бомбить! Трек в сети! Снимайте свои видео про своих «Никто» 💙», — подписал пост

Ёлка — «Нечего терять»

Певица Ёлка выпустила новую лирическую балладу «Нечего терять». По словам исполнительницы, это ее самая счастливая песня.

«Если при прослушивании этой песни хочется плакать, то только от счастья. Она только кажется грустной, это не так…. », – говорит Ёлка.

 

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