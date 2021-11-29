Музыкальная новинка

Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Автор Эвелина Никанорова
Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT
1250x500

Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

Артем Пивоваров — «Мираж»

Артем Пивоваров представил трек «Мираж» — историю о путешествии в мир фантазии.

«Наша песня о мечтателях, людях, которые не ограничивают себя в фантазиях. Желаю вам, после прослушивания этой композиции, стать именно таким человеком и улететь с нами в этот удивительный мир», – объяснил Артем Пивоваров.

David Guetta feat. Artik & Asti, A Boogie Wit da Hoodie — «Family»

Дэвид Guetta и Artik & Asti выпустили совместный трек «Family» («Семья»). Эта версия сингла создана специально для русскоязычной аудитории. А вот оригинальная песня с участием Биби Рексы, A Boogie Wit Da Hoodie и Ty Dolla $ign вышла 8 октября.

Клава Кока — «Катастрофа»

Клава Кока представила синти-поп сингл «Катастрофа». В интернете поклоники артистки Black Star уже обозначили новинку, как что-то «внезапное и огненное».

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Jah Khalib уговорил Эмина Агаларова на музыкальный эксперимент

Jah Khalib уговорил Эмина Агаларова на музыкальный эксперимент

Автор Эвелина Никанорова
Дорн впервые показал свою жену в кавере хита «Океана Эльзы»

Дорн впервые показал свою жену в кавере хита «Океана Эльзы»

Автор Эвелина Никанорова
Илья Лагутенко и Даня Милохин побывали в «Башне»

Илья Лагутенко и Даня Милохин побывали в «Башне»

Автор Эвелина Никанорова
M’Dee записал альбом с Антохой МС

M’Dee записал альбом с Антохой МС

Автор Эвелина Никанорова
Группа Cream Soda представила свою «Радугу»

Группа Cream Soda представила свою «Радугу»

Автор Эвелина Никанорова
Плейлист «‎Вечер в движении… ТАНЦЫ» (26 ноября)

Плейлист «‎Вечер в движении… ТАНЦЫ» (26 ноября)

Автор Эвелина Никанорова
Аня Pokrov выпустила песню для «Смешариков»

Аня Pokrov выпустила песню для «Смешариков»

Автор Эвелина Никанорова
Rinal выпустил дебютный альбом и новый клип

Rinal выпустил дебютный альбом и новый клип

Автор Эвелина Никанорова
Ольга Серябкина о новинке: на улице холод, но в нас &#8211; любовь!

Ольга Серябкина о новинке: на улице холод, но в нас – любовь!

Автор Эвелина Никанорова