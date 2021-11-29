Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

Артем Пивоваров — «Мираж»

Артем Пивоваров представил трек «Мираж» — историю о путешествии в мир фантазии.

«Наша песня о мечтателях, людях, которые не ограничивают себя в фантазиях. Желаю вам, после прослушивания этой композиции, стать именно таким человеком и улететь с нами в этот удивительный мир», – объяснил Артем Пивоваров.

David Guetta feat. Artik & Asti, A Boogie Wit da Hoodie — «Family»

Дэвид Guetta и Artik & Asti выпустили совместный трек «Family» («Семья»). Эта версия сингла создана специально для русскоязычной аудитории. А вот оригинальная песня с участием Биби Рексы, A Boogie Wit Da Hoodie и Ty Dolla $ign вышла 8 октября.

Клава Кока — «Катастрофа»

Клава Кока представила синти-поп сингл «Катастрофа». В интернете поклоники артистки Black Star уже обозначили новинку, как что-то «внезапное и огненное».