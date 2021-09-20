Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

Митя Фомин — Полутона

Новая песня появилась на официальных страницах Мити Фомина в социальных сетях. Премьеру он сопроводил эмоциональным комментарием. Артист написал, что жизнь – в движении. Когда мы что-то теряем, то неизбежно получаем новый опыт. Перед нами мелькают события, возникает любовь, появляются новые люди.

«Потеряв прежнее, мы неминуемо обретаем опыт и жажду его повторения. Утраты и вожделение будущего, – вот о чем эта песня, которая случайно стала манифестом гибели моего любимого друга американского бульдога Белоснежки», – написал певец.

Artik&Asti – Голову кружу

Трек вошел в альбом «Миллениум Х», который Artik&Asti приурочила к своему юбилею — 10 лет.

Мот — Август – это ты

В элегической композиции рэпер представил гимн уходящему лету. На обложке сингла на фоне морского заката процитирован припев новинки: «Есть в году одна проблема, август — это ты».