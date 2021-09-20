Музыкальная новинка

Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Автор Эвелина Никанорова
Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT
Narody Litvy Kopija Kopija 1

Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

Митя Фомин — Полутона

Новая песня появилась на официальных страницах Мити Фомина в социальных сетях. Премьеру он сопроводил эмоциональным комментарием. Артист написал, что жизнь – в движении. Когда мы что-то теряем, то неизбежно получаем новый опыт. Перед нами мелькают события, возникает любовь, появляются новые люди. 

«Потеряв прежнее, мы неминуемо обретаем опыт и жажду его повторения. Утраты и вожделение будущего, – вот о чем эта песня, которая случайно стала манифестом гибели моего любимого друга американского бульдога Белоснежки», – написал певец.

Artik&Asti – Голову кружу

Трек вошел в альбом «Миллениум Х», который Artik&Asti приурочила к своему юбилею — 10 лет.

Мот — Август – это ты

В элегической композиции рэпер представил гимн уходящему лету. На обложке сингла на фоне морского заката процитирован припев новинки: «Есть в году одна проблема, август — это ты».

 

Telegram Rusradio Lt 1
Метки:

Актуальные новости

Юлия ZIVERT выпустила лирическую песню «Тебе»

Юлия ZIVERT выпустила лирическую песню «Тебе»

Автор RUSRADIO LT
Поэтичный ролик ST с участниками шоу «ТАНЦЫ»

Поэтичный ролик ST с участниками шоу «ТАНЦЫ»

Автор Эвелина Никанорова
FEDUK представил макси-сингл «Две песни про лето»

FEDUK представил макси-сингл «Две песни про лето»

Автор Эвелина Никанорова
Даня Милохин: Обращение к 2020 году

Даня Милохин: Обращение к 2020 году

Автор Эвелина Никанорова
Артур Пирожков вместе с Настей Самбурской ограбили гостей

Артур Пирожков вместе с Настей Самбурской ограбили гостей

Автор Эвелина Никанорова
Никита Киоссе экранизировал старый хит «Посмотри на меня»

Никита Киоссе экранизировал старый хит «Посмотри на меня»

Автор Эвелина Никанорова
2020 11 06 08 59 57 71ca4a4a 200e 11eb A3de C12c7b81024a 580x460

Группа Dabro выпустила альбом «Юность»

Автор Эвелина Никанорова
Плейлист «‎Ночь в стиле…» (21 мая)

Плейлист «‎Ночь в стиле…» (21 мая)

Автор Эвелина Никанорова
Даня Милохин учит, как тратить деньги

Даня Милохин учит, как тратить деньги

Автор Эвелина Никанорова