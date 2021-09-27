Музыкальная новинка

Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Автор Эвелина Никанорова
Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT
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Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

Софи Легран — «Знаю я»

Софи Легран — певица из России с французскими корнями, участница телепроекта «Голос. Перезагрузка 7 сезон» представила вторую свою песню. Отметим, что автором трека выступила сама артистка.

Руки Вверх & Hammali & Navai — «Последний поцелуй»

Сергей Жуков и Hammali & Navai познакомились полтора года назад и сразу задумались о совместном проекте. Песню «Последний поцелуй» Сергей написал весной 2021 года. Когда он отправил ребятам первые музыкальные наброски, они захотели поучаствовать в работе над треком.

Музыканты верят, что их совместная работа станет безусловным хитом.

HARU — «Ты мой покой»

Певец и автор песен Юрий Пак, выступающий под псевдонимом HARU, стал первым русским посланником к-pop в России. Талантливый парень уверенно набирает популярность у молодой аудитории, представляя в своем творчестве модные тенденции корейской сцены, и несет эту культуру в массы.

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