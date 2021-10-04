Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!
Ани Лорак & Сергей Лазарев — «Не отпускай»
Артисты представили песню «Не отпускай» в конце августа на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи. Тогда Ани Лорак отметила, что тот вечер стал особенным в ее жизни.
«Мы пели душой, вложив личные переживания… Пусть эта песня станет гимном всех любящих сердец!» — сказала певица.
Dabro — «Услышит весь район»
Авторы хитов «Юность» и «На часах ноль-ноль» презентовали свою новинку «Услышит весь район».
«Здесь каждое слово звучит не просто так, а каждая нота пробивает насквозь» — говорят Dabro.
2Маши — «2 человека»
«Мы 2 планеты в огромном мире… 2 человека в одной квартире, – представили исполнительницы новинку в своем инстаграме строчкой из песни. – Вышло наше новое творение и ждёт своего слушателя».