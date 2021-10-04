Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

Ани Лорак & Сергей Лазарев — «Не отпускай»

Артисты представили песню «Не отпускай» в конце августа на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи. Тогда Ани Лорак отметила, что тот вечер стал особенным в ее жизни.

«Мы пели душой, вложив личные переживания… Пусть эта песня станет гимном всех любящих сердец!» — сказала певица.

Dabro — «Услышит весь район»

Авторы хитов «Юность» и «На часах ноль-ноль» презентовали свою новинку «Услышит весь район».

«Здесь каждое слово звучит не просто так, а каждая нота пробивает насквозь» — говорят Dabro.

2Маши — «2 человека»

«Мы 2 планеты в огромном мире… 2 человека в одной квартире, – представили исполнительницы новинку в своем инстаграме строчкой из песни. – Вышло наше новое творение и ждёт своего слушателя».

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