Музыкальная новинка

Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Автор Эвелина Никанорова
Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT
Rusradio300x250

Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

Дима Билан & Мари Краймбрери — «Ты не моя пара»

Дима Билан представил новый сингл «Два хита». В релиз вошли два дуэтных трека, один с Zivert под названием «Это была любовь», а другой с Мари Краймбрери. Песня была готова еще в июле этого года, однако романтическую новинку артисты решили выпустить сейчас.

«— Она играет в моих наушниках с июля, но мы красиво скрывали, как поём друг другу важные слова, знакомые каждому,» — рассказала о новом дуэте Мари Краймбрери.

Zivert — «CRY»

Трек «CRY» вошла в новый альбом Юлии Зиверт под названием «Vinyl #2».

«Альбом “Vinyl #2”, искреннее дитя, добро пожаловать на свет,» — подписала релиз Zivert.

Клава Кока — «Ла ла ла»

Клава Кока представила трек о расставании с «душным», навязчивым парнем. В YouTube эту песню уже обозначили «гимном современной свободной девушки».

Больше музыкальных новинок на RUSRADIO LT

Telegram Rusradio Lt 1
Метки:

Актуальные новости

T-Fest рассуждает о своей повседневности в треке «Не бесконечно»

T-Fest рассуждает о своей повседневности в треке «Не бесконечно»

Автор Эвелина Никанорова
Леван Горозия перепел Бориса Гребенщикова

Леван Горозия перепел Бориса Гребенщикова

Автор Эвелина Никанорова
Лёша Свик: новинка «Не зашьёшь»

Лёша Свик: новинка «Не зашьёшь»

Автор Эвелина Никанорова
Karaulova 569x460

Юлианна Караулова «Чао Чао»

Автор Эвелина Никанорова
Трибьют-альбом в память об Анне Ахматовой

Трибьют-альбом в память об Анне Ахматовой

Автор Эвелина Никанорова
«Звери» выпустили мини-альбом с детскими иллюстрациями

«Звери» выпустили мини-альбом с детскими иллюстрациями

Автор Эвелина Никанорова
Рита Дакота представила новинку в свой день рождения

Рита Дакота представила новинку в свой день рождения

Автор Эвелина Никанорова
GAYAZOV$ BROTHER$ возвращаются с новым треком «Ради танцпола»

GAYAZOV$ BROTHER$ возвращаются с новым треком «Ради танцпола»

Автор RUSRADIO LT
Юрий Шатунов: «Заметает листья снег»

Юрий Шатунов: «Заметает листья снег»

Автор Эвелина Никанорова