Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

Дима Билан & Мари Краймбрери — «Ты не моя пара»

Дима Билан представил новый сингл «Два хита». В релиз вошли два дуэтных трека, один с Zivert под названием «Это была любовь», а другой с Мари Краймбрери. Песня была готова еще в июле этого года, однако романтическую новинку артисты решили выпустить сейчас.

«— Она играет в моих наушниках с июля, но мы красиво скрывали, как поём друг другу важные слова, знакомые каждому,» — рассказала о новом дуэте Мари Краймбрери.

Zivert — «CRY»

Трек «CRY» вошла в новый альбом Юлии Зиверт под названием «Vinyl #2».

«Альбом “Vinyl #2”, искреннее дитя, добро пожаловать на свет,» — подписала релиз Zivert.

Клава Кока — «Ла ла ла»

Клава Кока представила трек о расставании с «душным», навязчивым парнем. В YouTube эту песню уже обозначили «гимном современной свободной девушки».

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