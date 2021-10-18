Музыкальная новинка

Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Автор Эвелина Никанорова
Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT
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Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

ANIVAR  — «Зачем без любви»

Российская певица и блогер Ани Варданян, известная широкой аудитории под псевдонимом ANIVAR представила сингл «Зачем без любви». «Ну зачем? Без любви, люди жить решают сами…» — задается вопросом певица.

Эльдар Джарахов — «Бегу по кругу»

Эльдар Джарахов выпустил новый трек и клип на него. «Бегу по кругу» – первый сингл с будущего альбома и важная часть концепции всего релиза, небольшая, но очень значимая часть его истории.

«Я написал эту песню ещё год назад, когда в очередной раз убежал от старых проблем в новый город», — рассказал о треке Эльдар.

Миша Марвин и Ханна — «Убью тебя»

Ханна и Миша Марвин представили трек «Убью тебя», также артисты представили и клип.  Режиссером клипа выступила Катя Як, которая показала, любовное воссоединение героев и судьбоносные события их отношений.

«Миша, спасибо за эту работу. Мне кажется, мы – отличная команда! Смотрите, кайфуйте и погружайтесь в нашу атмосферу», – говорит Ханна.

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