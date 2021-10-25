Музыкальная новинка Новости

Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Автор Эвелина Никанорова
Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT
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Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

Dose, Мот — «10 Баллов»

Dose и Мот выпустили фит под названием «10 баллов». В новом треке артисты рассказывают о своих возлюбленных, любовь с которыми сравнивают с природными явлениями.

ВИА ГРА — «Манекен»

Группа «ВИА Гра» выпустила новую песню Константина Меладзе «Манекен».

«Я научилась любить, а ты ни свой, ни чужой. Ну как же ты не поймёшь, я приросла душой. Ты манекен с бронзовым сердцем», – поют участницы нового состава «ВИА Гры».

Artik & Asti — «Любовь после тебя»

Трек «Любовь после тебя» вошел в альбом «Миллениум X», которым дуэт отметил 10-летие карьеры.

«Очень крутая песня. Если ты отчаялся после неудачных отношений и думаешь, что больше никогда никого не встретишь, она дает надежду, что любовь обязательно придет. В моей жизни так и произошло. У нее потрясающая мелодия и очень много вокальных фишек» — говорит Asti о треке.

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