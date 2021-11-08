Музыкальная новинка

Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Автор Эвелина Никанорова
Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT
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Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

ХАБИБ — «На 4 этаже»

Всего несколько лет назад биография Хабиба Шарипова была тесно связана с миром криминалистики. Сегодня бывший полицейский – популярный автор и исполнитель собственных песен, чью «Ягоду-малинку» знает и поест вся страна, а также успешный блогер, тиктокер и ютубер с сотнями тысяч подписчиков. Сейчас же Хабиб представляет свою музыкальную новинку «На 4 Этаже».

Gayazov$ Brother$ — «Малиновая Лада»

Gayazovs Brothers представили свой новый трек «Малиновая Лада». Недавно братья купили восьмёрку – «Ладу» малинового цвета и теперь собираются кататься на ней.

Constantine, Иван Дорн — «Мозоль»

Constantine & Иван Дорн выпустили новый трек «Мозоль». Новинка вошла в ЕР Constantine под названием «Симпатичен». Отметим, что совместно артисты также поработали над треками «Неоновая ночь» и «Симпатичен так».

«Для меня Ваня — гений и профессионал своего дела. Я переживал, чтоб соответствовать его уровню, и боялся, что мы будем спорить. Но мы отлично друг друга дополняем» — говорит Constantine о Дорне.

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