Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

2Маши — «Аноним»

Дуэт 2Маши представил новый сингл, который получил название «Аноним». В тексте рассказывается об угасших чувствах между девушками, которые после расставания переименовали друг друга в анонимов.

BURITO — «Плачь»

Burito спел песню молодого отца под названием «Плачь».

«Первый раз коснусь твоих рук. Крик разбудит дальние дали. Первый вздох, тихий сердца стук. Я от слез удержусь едва ли», — поет исполнитель.

Elvira T — «Волей-неволей»

Elvira T в последнее время всё реже появлялась в медийном пространстве, но не переставала творить и радовать своих поклонников новыми композициями. По словам певицы, трек «Волей-неволей» войдёт в её будущий альбом.