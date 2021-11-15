Музыкальная новинка

Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT

Автор Эвелина Никанорова
Музыкальные новинки недели на RUSRADIO LT
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Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

2Маши — «Аноним»

Дуэт 2Маши представил новый сингл, который получил название «Аноним». В тексте рассказывается об угасших чувствах между девушками, которые после расставания переименовали друг друга в анонимов.

BURITO — «Плачь»

Burito спел песню молодого отца под названием «Плачь».

«Первый раз коснусь твоих рук. Крик разбудит дальние дали. Первый вздох, тихий сердца стук. Я от слез удержусь едва ли», — поет исполнитель.

Elvira T — «Волей-неволей»

Elvira T в последнее время всё реже появлялась в медийном пространстве, но не переставала творить и радовать своих поклонников новыми композициями. По словам певицы, трек «Волей-неволей» войдёт в её будущий альбом.

«Я написала припев еще живя в общаге, когда только приехала в Москву, это был 2011 год. Все это время я не выпускала эту песню, хотя пела ее на сольниках. Все мои слушатели, которые были на сольниках в 2014 году, эту песню помнят и очень ее ждали. Я решила переписать куплеты, потому что прошло много времени, я немного трансформировала эту песню в нечто другое. Получается, этот трек создавался много-много лет», — поделилась Elvira T.

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