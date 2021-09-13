Музыкальные новинки недели на RUSRADIO.LT

Юлия Савичева представила новый трек под названием «Эверест». Он о настоящей любви и важности счастья в жизни человека. Исполнительница отметила, что такая любовь у них с мужем.

Влад Топалов выпустил новую старую песню «Я не подведу».

«Завтра выйдет моя новая песня…. Точнее, она не новая, она давно лежала. Не было настроения и внутренней энергии выпускать. Но время для неё пришло…. Так получилось, что последнее время, ВСЁ, что я делаю музыкально не находит отклик ни у кого. Даже у моих близких и друзей. Но я решил делать то, что чувствую Я, что хочет МОЁ сердце и МОЯ душа. Поэтому я просто буду выпускать музыку. Музыку , которую я писал и сочинял несколько лет. Чувствую, что хочу выпустить. Хочу двигаться дальше, а она меня держит. От себя. Свою. Не думая, понравится кому-то или нет. Это просто я. И всё.» — перед премьерой написал Влад в своем Инстаграм.