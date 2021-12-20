Музыкальная новинка

Музыкальные новинки недели (с 20 декабря)

Автор Эвелина Никанорова
Музыкальные новинки недели (с 20 декабря)
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Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

LOBODA — «ЗанесLO»

Светлана Лобода представила трек «Занесло». Песню о замерзающей девушке, парень которой «тепло не уберег», певица позиционирует как новогоднюю.

NILETTO, Bittuev— «Быть собой»

NILETTO и Bittuev представили очередную совместную работу под названием «Быть собой».

«Быть собой, любить одну
Где ты счастье? Я рвану… »- подписал релиз NILETTO

Люся Чеботина — «Запомни»

Люся Чеботина представила новый сингл «Запомни». В нем артистка поет о расставании с возлюбленным, не сумевшим сдержать своих обещаний.

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