Музыкальные новинки недели (с 20 декабря)

Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!

Светлана Лобода представила трек «Занесло». Песню о замерзающей девушке, парень которой «тепло не уберег», певица позиционирует как новогоднюю.

NILETTO и Bittuev представили очередную совместную работу под названием «Быть собой».

«Быть собой, любить одну

Где ты счастье? Я рвану… »- подписал релиз NILETTO

Люся Чеботина представила новый сингл «Запомни». В нем артистка поет о расставании с возлюбленным, не сумевшим сдержать своих обещаний.