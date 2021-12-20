Музыкальные новинки недели (с 20 декабря)

Каждую неделю в эфире RUSRADIO LT появляются музыкальные новинки, которыми мы делимся и здесь. Ведь много музыки не бывает!
LOBODA — «ЗанесLO»
Светлана Лобода представила трек «Занесло». Песню о замерзающей девушке, парень которой «тепло не уберег», певица позиционирует как новогоднюю.
NILETTO, Bittuev— «Быть собой»
NILETTO и Bittuev представили очередную совместную работу под названием «Быть собой».
«Быть собой, любить одну
Где ты счастье? Я рвану… »- подписал релиз NILETTO
Люся Чеботина — «Запомни»
Люся Чеботина представила новый сингл «Запомни». В нем артистка поет о расставании с возлюбленным, не сумевшим сдержать своих обещаний.