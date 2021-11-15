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Музыкальный нон-фикшн, или 3 нескучные книги о музыке

Автор Анжелика Орлёнок
Музыкальный нон-фикшн, или 3 нескучные книги о музыке
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В серые дни хочется чего-то яркого, согревающего и интересного. Как думаете, сочетание музыки и книги подойдет под эти критерии? Тогда предлагаем вам три нескучные книги о музыке.

Николя Лафит, Бертран Фишу. Музыка без тайн! Ученые ответы на детские вопросы
(илл. Паскаля Леметра, пер. А. Строкиной; Питер, 2020) 6+

Французский радиожурналист собрал детские вопросы о музыке и получил умные ответы от музыковедов. Иллюстратор дополнил их веселыми карикатурными рисунками. А русская писательница и музыкант Анастасия Строкина бережно и профессионально перевела книгу. Получилась задорная, совсем не скучная, а очень живая, с французским привкусом, музыкальная энциклопедия.

Музыкальный нон-фикшн, или 3 нескучные книги о музыке

Сусана Монтеагудо, Луис Демано. Иллюстрированная история рока
(пер. С. Петрова, Белая ворона, 2020) 10+

Короткие информативные статьи в сочетании с дерзкой яркой инфографикой. Испанские авторы проводят читателя по истории рока от 50-х годов XX века до современности, по пути останавливаясь на знаковых именах и культовых альбомах, легендарных фестивалях и фанатской субкультуре. 

Музыкальный нон-фикшн, или 3 нескучные книги о музыке

Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки в 169 песнях 1991–2021
(Институт музыкальных инициатив, 2021) 16+

Сборник о хитах на пространстве бывшего СССР: от «Лондон, гудбай!» Кар-Мэн до «Cadillac» Morgenshtern & Элджей. Каждая песня становится точкой пересечения анализа, истории и личных воспоминаний исполнителей. Книге посвящен целый проект: здесь вы найдете плейлист, подкаст, ссылки на книгу и множество восторженных отзывов.

Музыкальный нон-фикшн, или 3 нескучные книги о музыке

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

Больше информации о книгах –  в рубрике «Что почитать».

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