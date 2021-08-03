МВД приглашает присоединиться к борьбе с нелегальной миграцией

Служба охраны государственной границы при МВД Литвы приглашает присоединиться к борьбе с нелегальной миграцией. С этой целью желающие могут пройти 4-недельное обучение и пополнить ряды пограничников.

Пограничниками могут стать выпускники колледжа, а также лица с высшим образованием с безупречной репутацией. Во время обучения студенты получают форму, место в общежитии и стипендию. А уже начав службу, начинающий пограничник может надеяться на средний оклад в размере примерно 800 евро на руки.

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Между тем миграционный кризис в стране продолжается. Для того чтобы усилить охрану государственной границы, МВД Литвы дало разрешение пограничникам не пускать на территорию Литвы лиц, пытающихся пересечь границу в неуказанных местах. Впредь мигрантов можно будет разворачивать и направлять обратно на официальные КПП или в дипломатические представительства их стран.