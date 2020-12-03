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МВД создал Портал карт преступлений

Автор RUSRADIO LT 20
МВД создал Портал карт преступлений

В ходе проекта, реализуемого Департаментом информатики и коммуникаций Министерства внутренних дел, был создан Портал карт преступлений, который предоставляет интерактивные карты для отображения всех данных об уголовных, административных правонарушениях, а также дорожно-транспортных происшествиях в Литве.

На портале http://www.ird.lt/nvzrgis/map/ заинтересованные учреждения и общественность могут найти соответствующие данные о правонарушениях и несчастных случаях в интересующей их области и сравнить эти данные с оценкой рисков.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt

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