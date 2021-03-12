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На 15 вильнюсских переходах сокращено время ожидания для пешеходов

Автор RUSRADIO LT 32

С начала года на пятнадцати  вильнюсских регулируемых переходах действие светофоров изменено в пользу пешеходов.

Таким образом среднее время ожидания пешеходами зеленого сигнала на этих переходах сократилось примерно на 15 секунд – до половины минуты. В связи с этим удается экономить примерно по 125 часов времени пешеходов в день.

Кроме того, от этого растет безопасность на перекрестках, которые люди, утратив терпение, иногда пересекали, не дождавшись зеленого сигнала светофора. Более слаженным стало и движение велосипедистов и самокатчиков.

Планируется, что число дружественных в отношении пешеходов перекрестков в столице постепенно будет расти, и в течение нескольких ближайших лет составит уже примерно 150.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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