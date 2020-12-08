На что обратить внимание, чтобы зимние праздники прошли без пожаров

Пока во многих домах люди еще только готовятся к установке рождественских елочек, мы попросили специалиста рассказать, о каких правилах безопасности следует не забывать, чтобы праздник прошел радостно и безмятежно. У нас в эфире – начальник учебного отдела школы пожарных спасателей Гинтарас Паулаускас.

Gintaras Paulauskas

– Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рождество – прекрасное время года, мы празднуем приход Христа, дарим друг другу подарки, радуемся елочкой. Но надо не забыть и про осторожность и пожарную безопасность. Во-первых, я хочу предостеречь от использования открытого пламени возле елочки. Нельзя на елочку ставить свечи, потому что елочка высыхает, и от огня свечки может загореться. Сама елочка полностью охватывается огнем в течение 5-10 секунд, и далее уже огонь переходит на всю квартиру.

Второе – гирлянды, которые придают елочке красоту. Нельзя ставить самодельные гирлянды, гирлянды, которые неисправны, то есть, которые… наши умельцы, мастера, могут просто соединить провода, чуть-чуть изоляцией эти провода заклеить, и вроде бы все в порядке. Но это влечет за собой нагрев в месте соединения. И могут воспламениться и самоизоляция, и рядом находящиеся провода. И, опять же, это повлечет за собой пожар.

– А если гирлянда – хорошая, качественная, куплена в магазине, – можно оставлять ее на ночь включенной?

– Желательно на ночь не оставлять елочку светиться. Да, они сертифицированы. Да, они безопасны. Но мы всегда говорим, что за елочкой нужен присмотр. И не рекомендую на ночь оставлять, я рекомендую просто выключить гирлянды, выключить внутри дома освещение, чтобы не возникло короткое замыкание и не возник пожар. Потому что с течением времени изоляция самого провода трескается и возникает большое сопротивление. Провода нагреваются и загораются, у нас такие случаи были. Нужно не только выключить, чтобы она не светила, но и штекеры вынуть из розетки, потому что даже штекеры бывают причиной пожара.