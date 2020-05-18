На что обратить внимание при оформлении налоговой декларации. Комментарий специалиста

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Продолжается процесс декларирования доходов в налоговой инспекции. О том, с какими вопросами чаще всего обращаются за помощью рядовые граждане к специалистам, а также на что следует обратить внимание при оформлении декларации, нам рассказала представитель Государственной налоговой инспекции Литвы Стасе Алюконите-Шнирене.

— Так как налоговая инспекция в этом году представила новую систему декларирования, множество вопросов и ответов на них просто есть уже в этом мастере декларирования, как мы его называем. Буквально при каждом вопросе, при каждом месте, где нужно или подтвердить или ответить на определенный конкретный вопрос, таких особенно выделяющихся вопросов даже не можем и выделить. Просто чаще всего обращаются за помощью те люди, которые раньше ходили в налоговую инспекцию за непосредственной помощью. Теперь они это делают по телефону. И можно сказать, и нужно сказать, что тех людей мы уже считаем десятками тысяч, которые в прошлом году декларацию представлять ходили в налоговую инспекцию, в этом году это делается электронным путем, самостоятельно. Ну, если нужно, — с помощью по телефону.

Если сдают в аренду квартиру, — есть такие случаи, что они имеют патент. Тогда просто нужно, конечно, декларацию представить. Но налога уже от этого не будет, так как когда он снимал патент, тогда заплатил. Но если сдавалась квартира по договору, — да, тогда теперь нужно представить декларацию. Определенную сумму указать доходов, и система посчитает, сколько нужно заплатить. Еще можно сказать важную весть, что параллельно с налогом, который нужно заплатить в инспекцию, в конце определенно показаны и те налоги, которые нужно заплатить “Содре”. Это важно. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos и socialinio draudimo įmokos. Вот эти суммы — это очень важно для людей, которые занимаются индивидуальной деятельностью. В декларации, в мастере декларирования, посчитает система, и человеку останется только заплатить правильно.