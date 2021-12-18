На что обратить внимание при украшении ёлочки

Праздник уже совсем близко. И в ближайшие дни даже те, кто не спешит с украшением ёлочки, займутся этим увлекательным занятием. Ещё раз – о том, на что обратить внимание при декорировании праздничного деревца.

Проверяем ёлочные игрушки на запах…

Самыми безопасными считаются дождик и серпантин, для них даже не требуются сертификаты. Пластиковые игрушки можно проверить на запах. Если и сам материал, и красители качественные, то у игрушки не будет неприятного запаха. Состав, из которого сделана игрушка, редко бывает указан на этикетке. Но если это вдруг случится – хорошо, если в игрушке нет полимеров на основе фенола, формальдегида, винила и другой химии. К слову, краска, которой покрыта игрушка, может оказаться токсичной. Однако, как рассказывают специалисты, вредные испарения появляются лишь при нагревании её до высокой температуры. А такого с игрушками не случается. Главное – следить, чтобы дети не проверяли игрушки ещё и на вкус.

…и на ощупь

Опасность стеклянных игрушек – пожалуй, только в том, что они стеклянные. Поэтому для своего же спокойствия лучше не украшать ими ёлочку, если в доме есть дети или домашние животные. В остальных случаях это делать вполне можно. А еще надо проверить места крепления металлической петельки. В этих местах кусочки игрушки часто откалываются, у неё могут быть острые края. С качественных игрушек (как стеклянных, так и пластиковых) не должны осыпаться блёстки или краска, а сама игрушка должна быть крепкой. Кстати, стеклянные блестящие игрушки прочнее матовых благодаря слою жидкого серебра, которым они покрыты. Ну и, конечно же, если вы покупаете новую игрушку, то у качественной обязательно должна быть маркировка – указание страны и компании-производителя.

О гирляндах…

Ни для кого не новость, что гирлянды для ёлочки лучше покупать у надёжного продавца. Например, в крупном супермаркете. Именно там в большинстве случаев гарантируется качество и безопасность гирлянды. На упаковке будет указан производитель, проставлен срок службы. Хорошо, если у гирлянды качественный эластичный провод и добротные соединения с вилкой и блоком управления. Расстояние от вилки до первой лампочки должно быть как минимум около 1,5 м. А мощность гирлянды, которую планируется повесить на ёлочку, – не более 50 Ватт.

…и о мерцании

Ну и напоследок – неврологи не рекомендуют проводить время рядом с мерцающими светодиодными гирляндами, особенно в полной темноте. Вполне возможно, что вы сами не относитесь к числу светочувствительных людей. Однако на детей и подростков сильное продолжительное мерцание может оказать негативное влияние.