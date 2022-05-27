На что ориентироваться при выборе поставщика электроэнергии?

До окончания времени, отведенного на выбор независимого поставщика электроэнергии, осталось меньше месяца. Государство во второй половине года – с июля до конца декабря – планирует компенсировать потребителям электроэнергии примерно до 9 евроцентов за 1 кВт/ч ее стоимости. Как определиться с тарифами, на что ориентироваться при выборе поставщика?

В каком случае полагается компенсация?

Компенсация будет назначаться, если цена за 1 кВт/ч электричества превысит 24 евроцента. Так поясняет глава Государственного совета по регулированию энергетики (VERT) Ренатас Поцюс. По его словам, при заключении договора с независимым поставщиком следует ориентироваться на предложения, которые не превышают 33 евроцента за киловатт-час.

«Если контракт с независимым поставщиком составляет 33 цента, то будет применяться компенсация в размере 9 центов и потребитель заплатит 24 цента. Если, например, будет заключен контракт на 27 центов, компенсация составит 3 цента – не ниже «пола» в 24 цента», – пояснил Р. Поцюс.

Ренатас Поцюс советует обратить внимание на тех поставщиков, которые не предусматривают в договоре постоянной платы, а цену связывают с количеством употребляемой электроэнергии. Эксперт также рекомендует выбирать самый краткосрочный договор.

«Я бы лично выбрал более короткий контракт до конца года, уже глядя на то, что будет в конце года, какие будут решения», – сказал специалист.

Напомним, что те домашние хозяйства, которые расходуют 1000-5000 кВт/ч в год, должны подписать договоры до 18 июня. Если они не выберут поставщика, то будут получать гарантийные поставки, а это обойдется дороже.

Размер государственной субсидии и минимальный тариф, ниже которого цена на электроэнергию не будет компенсироваться, должны быть утверждены правительством на следующей неделе.

Поможет калькулятор

Государственный совет по регулированию энергетики советует пользоваться специальным калькулятором skaiciuokle.vert.lt. В него надо внести одну цифру – количество потребляемого электричества в год. После этого на странице появится список всех поставщиков и условий, которые они предлагают. Представитель VERT Ренатас Поцюс говорит, что главное – обратить внимание на три момента:

цена,

продолжительность действия договора,

условия отказа от услуги.

С ценой все понятно, сравнить предложения поставщиков несложно. Здесь важно обратить внимание на однотарифные и двухтарифные планы. По оценкам специалистов, двухтарифный план выгодно выбирать тем, кто потребляет хотя бы 30–40% электроэнергии ночью и в выходные. Дневной тариф в зимнее время считается с 7 до 23 часов, в летнее – с 8 до 24 часов. Ночной тариф применяется во все оставшиеся часы и в выходные дни.

Продолжительность действия. Договор может быть краткосрочным, с указанным сроком действия, без указания срока действия. Здесь специалист рекомендует ориентироваться на самый непродолжительный вариант контракта – на время действия компенсации.

Условия расторжения договора. Они актуальны в случае продолжительных контрактов с указанным сроком действия. Здесь надо обратить внимание на то, не придется ли платить неустойку, если понадобится расторгнуть договор раньше времени. Важно также проанализировать дополнительные предлагаемые условия. Допустим, поставщик предлагает скидку или возможность не оплачивать первый месяц договора. Если через некоторое время вы захотите сменить поставщика, не придется ли за это заплатить?

Кроме того, специалисты Государственного совета по регулированию энергетики (VERT) напоминают, что перед подписанием договора с независимым поставщиком важно ознакомиться с проектом договора. Его поставщик должен предоставить в течение 10 дней.

С вопросами можно обращаться к независимому поставщику или в службу VERT по бесплатному телефону +370-800-20500.