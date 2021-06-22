На дорогах появится специальное измерительное оборудование

На дорогах столицы в ближайшее время начнет действовать специальное измерительное оборудование. Оно будет фиксировать не только скорость и номер автомобиля, но и количество выбрасываемых им загрязнений.

Пилотный проект в Вильнюсе планируется проводить до конца лета. Специальные переносные приборы обычно устанавливаются около одной из полос дороги перед горкой. Конкретные места подбираются с учетом потоков транспорта.

Измерители появятся в центре Вильнюса и на въездах в город – в районе Сантарос, Вилкпеде, Валакупяй и Аукштейи-Паняряй. Мобильные приборы при необходимости можно будет перенести и в другие места.

А в будущем планируется установить оборудование во всей стране и внедрить наблюдение за загрязняющим среду транспортом. Об этом будут сообщать владельцам такого транспорта, чтобы они приводили машины в порядок.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.