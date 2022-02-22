На дорогах страны появится BMW – «гроза нарушителей» ПДД

На дорогах Литвы появляются новые автомобили без опознавательных знаков. Служба дорожной полиции обновляет парк своих машин, призванных выявлять злостных нарушителей Правил дорожного движения.

Полиция Литвы уже представила новые автомобили Renault Megane и Kia. Однако еще большим «сюрпризом» для нарушителей обещает стать мощный BMW серии G, который сейчас подготавливается к работе.

Об оснащении этого автомобиля известно, что оно аналогично оснащению Audi A6. В свою очередь автомобиль Audi называют Juodąja ponia, «черная госпожа». Черная Audi известна тем, что способна остановить самых злостных нарушителей. Кроме того, оборудование, установленное в автомобиле, позволяет полиции патрулировать улицы и автоматически фиксировать нарушения – техника самостоятельно оформляет протоколы административного правонарушения.

У нового автомобиля, который появится инкогнито на вильнюсских дорогах, будет не меньше «способностей». У BMW 530D xDrive мощный 3-литровый 6-цилиндровый турбированный двигатель. Скорость от 0 до 100 км/ч автомобиль набирает за 5,4 сек. Все четыре колеса у него – ведущие.

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