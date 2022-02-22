Дороги

На дорогах страны появится BMW – «гроза нарушителей» ПДД

Автор Анжелика Орлёнок
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На дорогах Литвы появляются новые автомобили без опознавательных знаков. Служба дорожной полиции обновляет парк своих машин, призванных выявлять злостных нарушителей Правил дорожного движения.

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Полиция Литвы уже представила новые автомобили Renault Megane и Kia. Однако еще большим «сюрпризом» для нарушителей обещает стать мощный BMW серии G, который сейчас подготавливается к работе.

Об оснащении этого автомобиля известно, что оно аналогично оснащению Audi A6. В свою очередь автомобиль Audi называют Juodąja ponia, «черная госпожа». Черная Audi известна тем, что способна остановить самых злостных нарушителей. Кроме того, оборудование, установленное в автомобиле, позволяет полиции патрулировать улицы и автоматически фиксировать нарушения – техника самостоятельно оформляет протоколы административного правонарушения. 

У нового автомобиля, который появится инкогнито на вильнюсских дорогах, будет не меньше «способностей». У BMW 530D xDrive мощный 3-литровый 6-цилиндровый турбированный двигатель. Скорость от 0 до 100 км/ч автомобиль набирает за 5,4 сек. Все четыре колеса у него – ведущие.

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