На eBay продают воздух с презентации альбома Канье Уэста

На торговой площадке eBay фанаты Канье Уэста выставили на продажу пакеты воздуха с презентации его альбома «Donda». Об этом сообщает NME.

Большим спросом пользуется зиплок от пользователя с ником imacanon16canz. На аукционе, где он выставлен, подано уже шесть заявок, максимальная ставка — 2 125 долларов. До конца торгов осталось четыре дня, сам imacanon16canz рассчитывает продать воздух за 3330 долларов.

History repeats itself. pic.twitter.com/LhDgrghSRo — Photos Of Kanye West (@PhotosOfKanye) July 23, 2021

Ранее фанаты Канье продавали на eBay пластиковые пакеты воздуха с концерта в рамках тура «Ye’s ’Yeezus». В 2015 году один из них заработал на подобном аукционе более 60 тыс. долларов.

23 июля на стадионе Mercedes-Benz в Атланте состоялась презентация «Donda». Альбом должен был выйти в тот же день, но Канье передумал и перенес релиз на 6 августа, чтобы сделать «самый лучший продукт без спешки».

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