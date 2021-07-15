Что посмотреть

На экраны литовских кинотеатров выходят 4 премьерные новинки

Автор Gintaras Zukas 518
На экраны литовских кинотеатров выходят 4 премьерные новинки

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерные новинки. Французская мелодрама, фильм ужасов, боевик и семейный фильм о баскетболе.

Космический джем: Новое поколение / Space Jam: A New Legacy (2021) 0+

(семейное кино)

Злобный искусственный интеллект похищает у Леброна Джеймса сына. Чтобы его вернуть, Леброн должен возглавить команду анимационных героев Looney Tunes и одержать победу в баскетбольном матче над Звездными вышибалами.

Мадам Парфюмер / Les parfums (2019) 13+

(мелодрама)

Анна Вальберг мастер парфюмерии. Она создаёт ароматы и продаёт свой дар многим компаниям. Её нового водителя зовут Гийом, и он единственный, кто может ей в чём-то возразить. Возможно, именно поэтому Анна не увольняет его.

Клаустрофобы 2: Лига выживших / Escape Room: Tournament of Champions (2021) 13+

(ужасы)

Лаки – юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки, — вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама. 

Пороховой коктейль / Gunpowder Milkshake (2021) 16+

(боевик)

Ева – киллер. Этот талант она унаследовала от матери. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов. К счастью, мама и её бывшие напарницы готовы ей помочь.

На экраны литовских кинотеатров выходят 4 премьерные новинки

Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Эвелина Никанорова 2020-12-30

Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «‎Дистанционка»‎. Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса.

На экраны литовских кинотеатров выходят 4 премьерные новинки

Самые интересные премьеры Netflix в июне

Gintaras Zukas 2021-05-31

Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами / Sweet Tooth (2021) 4 июня Экранизация одноименного комикса. После разрушительного катаклизма Гас — полумальчик-полуолень — вместе с группой людей и

На экраны литовских кинотеатров выходят 4 премьерные новинки

Топ-6 фильмов с летним настроением

Gintaras Zukas 2021-06-01

Сегодня первый день лета. По этому поводу топ-6 фильмов с летним настроением. Хороший год / A Good Year (2006) Воротила Лондонской фондовой биржи наследует винодельню в Провансе. По

На экраны литовских кинотеатров выходят 4 премьерные новинки

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов

Gintaras Zukas 2021-05-27

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов. Коротко о каждом из них. Игры шпионов / The Courier (2020) Во времена холодной войны британский бизнесмен и шпион

На экраны литовских кинотеатров выходят 4 премьерные новинки

Фильмы о средневековье

Gintaras Zukas 2021-05-28

29 мая отмечается День конца средневековья. По этому поводу топ-6 фильмов о рыцарях и средневековье. Черный котел / The Black Cauldron (1985) Главный герой – Таран, мальчик-свинопас, мечтающий

На экраны литовских кинотеатров выходят 4 премьерные новинки

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок

Gintaras Zukas 2021-05-19

В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.

Метки:

Актуальные новости

Netflix: ответ британскому министру

Netflix: ответ британскому министру

Автор Эвелина Никанорова
Netflix объявил о съемках первого российского сериала

Netflix объявил о съемках первого российского сериала

Автор Эвелина Никанорова
«Ход королевы» стал самым просматриваемым мини-сериалом Netflix

«Ход королевы» стал самым просматриваемым мини-сериалом Netflix

Автор Эвелина Никанорова
Топ-6 фильмов о морях-океанах

Топ-6 фильмов о морях-океанах

Автор Gintaras Zukas
Вышла короткометражка лидера Rammstein с Реввой

Вышла короткометражка лидера Rammstein с Реввой

Автор Эвелина Никанорова
На стриминговой платформе Premier вышли две картины

На стриминговой платформе Premier вышли две картины

Автор RUSRADIO LT
960x540 580x460

IMDb: самые популярные сериалы 2020 года

Автор Эвелина Никанорова
3 киноновинки недели (2020 год, ноябрь)

3 киноновинки недели (2020 год, ноябрь)

Автор RUSRADIO LT
По вселенной Гарри Поттера снимут сериал

По вселенной Гарри Поттера снимут сериал

Автор Эвелина Никанорова

RUSRADIO LT – национальная радиостанция Литвы!

RUSRADIO LT – это новости, программы и игры адаптированные для слушателей в Литве.

Слушайте нас: В Вильнюсе – 105.6 В Каунасе – 100.4 В Клайпеда – 90.6 В Варене – 101.3 В Висагинасе – 98.3 В Девянишкес – 104.4 В Паневежисе – 103.7 В Укмерге – 89.9 В Утяне – 90.9 В Шяуляй – 105.8

+(370) 5 2305 005

info@rusradio.lt