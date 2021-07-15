На экраны литовских кинотеатров выходят 4 премьерные новинки

Лаки – юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки, — вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама.