На экраны литовских кинотеатров выходят 4 премьерные новинки

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерные новинки. Французская мелодрама, фильм ужасов, боевик и семейный фильм о баскетболе.
Космический джем: Новое поколение / Space Jam: A New Legacy (2021) 0+
(семейное кино)
Злобный искусственный интеллект похищает у Леброна Джеймса сына. Чтобы его вернуть, Леброн должен возглавить команду анимационных героев Looney Tunes и одержать победу в баскетбольном матче над Звездными вышибалами.
Мадам Парфюмер / Les parfums (2019) 13+
(мелодрама)
Анна Вальберг мастер парфюмерии. Она создаёт ароматы и продаёт свой дар многим компаниям. Её нового водителя зовут Гийом, и он единственный, кто может ей в чём-то возразить. Возможно, именно поэтому Анна не увольняет его.
Клаустрофобы 2: Лига выживших / Escape Room: Tournament of Champions (2021) 13+
(ужасы)
Лаки – юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки, — вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама.
Пороховой коктейль / Gunpowder Milkshake (2021) 16+
(боевик)
Ева – киллер. Этот талант она унаследовала от матери. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов. К счастью, мама и её бывшие напарницы готовы ей помочь.
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В пятницу на экраны литовских кинотеатров выходят 6 киноновинок. Коротко обо всех премьерах, которые можно увидеть на большом экране.