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На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов

Автор Gintaras Zukas 1159
На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов

На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов. Коротко о каждом из них.

Игры шпионов / The Courier (2020)

Во времена холодной войны британский бизнесмен и шпион Гревилл Винн сотрудничал с советским информатором, полковником ГРУ Олегом Пеньковским. Совместная работа Винна и Пеньковского помогла положить конец Карибскому кризису. В главной роли –  Бенедикт Камбербэтч.

Тихое место 2 / A Quiet Place Part II (2020)

Семья Эбботт вынуждены покинуть дом и отправиться во внешний мир, где обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, – не единственные враги. В главных ролях: Эмили Блант, Джон Красински и Киллиан Мёрфи.

Круэлла / Cruella (2021)

Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Она привлекает внимание высокомерной баронессы фон Хельман. В главных ролях Эмма Стоун и Эмма Томпсон.

Люди, которых мы знаем / Žmonės, kuriuos pažįstam (2021)

Литовская премьера. Альманах судеб и историй разных людей, которые проходят в течение четырех жарких летних дня в Вильнюсе.

Последний богатырь: Корень Зла (2020)

Мир в Белогорье под угрозой. Ивану приходится с друзьями приходится отправиться в дальнее путешествие, чтобы обнаружить истоки зла и вернуть мир в Белогорье. В главных ролях: Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Константин Лавроненко и другие.

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