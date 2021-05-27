На этой неделе на экраны литовских кинотеатров выходят пять фильмов. Коротко о каждом из них.
Игры шпионов / The Courier (2020)
Во времена холодной войны британский бизнесмен и шпион Гревилл Винн сотрудничал с советским информатором, полковником ГРУ Олегом Пеньковским. Совместная работа Винна и Пеньковского помогла положить конец Карибскому кризису. В главной роли – Бенедикт Камбербэтч.
Тихое место 2 / A Quiet Place Part II (2020)
Семья Эбботт вынуждены покинуть дом и отправиться во внешний мир, где обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, – не единственные враги. В главных ролях: Эмили Блант, Джон Красински и Киллиан Мёрфи.
Круэлла / Cruella (2021)
Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Она привлекает внимание высокомерной баронессы фон Хельман. В главных ролях Эмма Стоун и Эмма Томпсон.
Люди, которых мы знаем / Žmonės, kuriuos pažįstam (2021)
Литовская премьера. Альманах судеб и историй разных людей, которые проходят в течение четырех жарких летних дня в Вильнюсе.
Последний богатырь: Корень Зла (2020)
Мир в Белогорье под угрозой. Ивану приходится с друзьями приходится отправиться в дальнее путешествие, чтобы обнаружить истоки зла и вернуть мир в Белогорье. В главных ролях: Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Константин Лавроненко и другие.
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