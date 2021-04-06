На этой неделе начнут вакцинировать большие коллективы

На этой неделе начнут вакцинировать от коронавируса большие коллективы, находящиеся на более низких строчках в списке приоритетных групп, а также сотрудников полиции.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Между тем, руководители некоторых самоуправлений призывают Минздрав разрешить вакцинировать от коронавируса более широкий круг людей.

Желание делать прививку активно высказывают полицейские, а также немалая часть других жителей страны, чья очередь вакцинироваться еще не пришла.

В праздничные выходные в некоторых городах страны проходила вакцинация желающих препаратом AstraZeneca. В Вильнюсе прививку получили почти 10 тысяч жителей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.