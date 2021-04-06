Covid-19 Новости

На этой неделе начнут вакцинировать большие коллективы

Автор RUSRADIO LT 32
На этой неделе начнут вакцинировать большие коллективы

На этой неделе начнут вакцинировать от коронавируса большие коллективы, находящиеся на более низких строчках в списке приоритетных групп, а также сотрудников полиции.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения. 

Между тем, руководители некоторых самоуправлений призывают Минздрав разрешить вакцинировать от коронавируса более широкий круг людей.

Желание делать прививку активно высказывают полицейские, а также немалая часть других жителей страны, чья очередь вакцинироваться еще не пришла.

В праздничные выходные в некоторых городах страны проходила вакцинация желающих препаратом AstraZeneca. В Вильнюсе прививку получили почти 10 тысяч жителей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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