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На ютьюб выложили советский телеспектакль по «Властелину колец»

Автор Эвелина Никанорова 25
телеспектакль по «Властелину колец»

В YouTube появились две части телеспектакля «Хранители», снятого по первой из трех частей романа «Властелин колец» английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина.

Телеспектакль был снят на студии Ленинградского телевидения в 1991 году. В его основу лег перевод «Властелина колец», сделанный в 1980-х годах Владимиром Муравьевым и Андреем Кистяковским. Отметим, что в нем Бэггинсов назвали Торбинсами, а Арагорна — Бродяжником.

Издание «Мир фантастики» пишет, что телеспектакль показали в эфире лишь один раз. Запись считалась утерянной, фанаты Толкина не могли найти ее много лет.

Это не единственный советский телеспектакль по сюжету Толкина. В 1985 году сняли фильм «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита». Его тоже можно посмотреть на YouTube.

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