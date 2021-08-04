Covid-19 Вакцинация

На Кальварийском пограничном пункте можно привиться

Автор Евгений Русаков 1
На Кальварийском пограничном пункте можно привиться

На Кальварийском пограничном пункте можно привиться

С сегодняшнего дня на Кальварийском пограничном пункте открывается мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Как сообщили представители Ассоциации грузоперевозчиков Linava, мобильная команда будет работать здесь с понедельника по среду с 08:30 до 13:00 во время больших потоков въезжающих и выезжающих. Прививать будут препаратом Janssen. Напомним, что этой прививкой достаточно привиться один раз. Таким образом надеются привить как можно больше работников транспортного сектора, в частности, водителей большегрузных автомобилей, перевозящих грузы на дальние расстояния. Получить прививку в мобильном пункте смогут все, у кого есть обязательная страховка здоровья, кто задекларировал место жительства в Литве и является гражданином Литвы, а также иностранные граждане, у которых есть разрешение на проживание на территории нашей страны, получившие аккредитацию, резиденты и граждане, у которых есть национальная виза. Как сказал генеральный секретарь Ассоциации грузоперевозчиков Зенонас Буйвидас, предприниматели выразили надежду, что открытие мобильного пункта вакцинации в удобном для водителей-дальнобойщиков месте позволит привить как можно большее их количество и улучшить показатели вакцинации в этом секторе.

США достигли отметки в 70% привитых жителей

К началу августа минимум одну прививку от коронавируса сделали 70% жителей США. Напомним, что глава Белого дома Джо Байден в публичных заявлениях выражал надежду, что эта планка будет достигнута ко Дню независимости 4 июля. При этом полный курс вакцинации прошли почти 50% жителей США. Между тем школы округа Генри в штате Джорджия намерены выплатить своим сотрудникам бонус в 1000 долларов США, или примерно 840 евро, если те пройдут вакцинацию от коронавируса к 30 сентября. Речь идёт о почти 6 тысячах человек. Власти с помощью этой инициативы нацелены избежать многочисленных препятствий, с которыми сфера образования столкнулась в последние два учебных года в свете пандемии.

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