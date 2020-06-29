Listen to «На клайпедских пляжах — новые правила» on Spreaker.

Вечерами теперь можно будет спокойно, не опасаясь получить штраф, любоваться закатами. Клайпедский горсовет отменил существовавшее в правилах ограничение, согласно которому во время купального сезона находиться на пляжах можно было только с 09:00 до 21:00 часа, во время работы спасателей.

Необходимо напомнить, что в правилах предусмотрен запрет детям в возрасте до 14 лет купаться или даже находиться у воды без присмотра взрослых. В

Балтийском море также запрещено плавать на надувных матрасах, шинах, досках и прочих аналогичных предметах. Официальный купальный сезон начался в июне и продлится до середины сентября.