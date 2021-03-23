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На КПП «Мядининкай» временно снизится пропускная способность

Автор RUSRADIO LT 34
На КПП “Мядининкай” из-за реконструкции временно снизится пропускная способность

На КПП «Мядининкай» в связи с работами по реконструкции некоторое время будет снижена пропускная способность.

Однако пункт будет работать, и больших сложностей у водителей, пересекающих границу с Беларусью через данный пункт, не должно возникнуть. 

Пограничники напоминают, что часть автомобилей могут ехать через другие КПП – Лаворишкес, Шальчининкай и Райгардас.

Сейчас пропускная способность КПП «Мядининкай» составляет около 600 тягачей в сутки. Планируется, что после реконструкции показатели удвоятся.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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