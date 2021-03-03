Новости Самоуправления

На крышах образовательных учреждений оборудуют солнечные модули

Автор RUSRADIO LT 26
Klaipedos manezas_Kipras Balciunas nuotr

На крышах девяти образовательных учреждений Клайпеды в этом году будут оборудованы солнечные модули. 

Это позволит не только заботиться о снижении загрязнений, но и экономить средства школ, пишет газета Vakarų ekspresas. Пока начато осуществление трех проектов  по установлению солнечных электростанций.

Дальше всех продвинулся Клайпедский легкоатлетический манеж. В прошлом месяце там уже прошли испытания установленной на крыше солнечной станции мощностью в 60 кВт.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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